Ndrangheta, arrestato a Zurigo il latitante Bruno Vitale

Nella mattinata di venerdì 23 gennaio 2026, la Polizia Cantonale di Zurigo, in collaborazione con la Polizia Federale elvetica e su indicazione del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri (ROS), ha arrestato Bruno Vitale, latitante appartenente alla cosca di ‘ndrangheta Gallace di Guardavalle, in provincia di Catanzaro.

L’indagine “Ostro-Amaranto”

L’arresto si inserisce nell’ambito dell‘indagine “Ostro-Amaranto”, condotta dai Carabinieri del ROS, che ha ricostruito, a livello di gravità indiziaria, l’operatività della locale di ‘ndrangheta di Guardavalle, attiva nel soveratese e con ramificazioni nel Centro-Nord Italia. L’indagine, conclusa a gennaio 2025, aveva portato all’emissione di misure cautelari a carico di 44 persone, ritenute responsabili a vario titolo di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, voto di scambio politico-mafioso, tentata estorsione, traffico di armi e materiale esplodente, aggravati dal metodo mafioso. La cattura di Vitale rappresenta il culmine di una lunga attività investigativa condotta dai Carabinieri del ROS sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, con il supporto dell’unità I-CAN (Interpol Cooperation Against Ndrangheta) e in stretta collaborazione con i reparti investigativi della Polizia Federale Svizzera e delle Polizie Cantonali di Svitto e Zurigo.

L’uomo era in un’abitazione di Wetzikon

Grazie a servizi tecnici, pedinamenti e attività di osservazione, anche transfrontaliera, il latitante è stato localizzato all’interno di un’abitazione a Wetzikon, cittadina del cantone di Zurigo. Bruno Vitale, momentaneamente ristretto presso un carcere elvetico e in attesa di essere estradato in Italia, dovrà rispondere non solo delle accuse di partecipazione all’associazione mafiosa e possesso di armi contestategli nell’operazione “Ostro-Amaranto”, ma anche di reati concernenti il traffico internazionale di sostanze stupefacenti contestategli con la misura cautelare dell’operazione “Kleopatra” a cui era sfuggito lo scorso maggio.