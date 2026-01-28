Anguillara, il figlio di Federica Torzullo affidato ai nonni materni e a sindaco

Si è conclusa poco fa l’udienza al tribunale per i minorenni di Roma per l’affidamento del figlio di 10 anni di Federica Torzullo e Claudio Carlomagno, in carcere per l’omicidio della moglie. Secondo quanto apprende LaPresse, il bambino verrà affidato ai nonni materni e, in qualità di tutore, al sindaco di Anguillara Sabazia, Angelo Pizzigallo.

Legale sorella: “Carlomagno non accettava separazione”

“Il vero movente va ricercato nella indisponibilità di Carlomagno di accettare la separazione e probabilmente nell’avere appreso, nei giorni precedenti all’omicidio, della relazione da parte della moglie”. Lo ha detto Carlo Mastropaolo, legale della sorella di Federica Torzullo, Stefania, ai cronisti mentre sono in corso ad Anguillara Sabazia i rilievi dei Ris nella villetta dove è avvenuto l’omicidio della donna. In merito alle indiscrezioni sull’11 gennaio come data di un incontro dal giudice per la separazione, il legale ha parlato di una indicazione non corretta: “Non c’era un’udienza né un ricorso depositato per la separazione, tuttavia questo è certo che i coniugi stavano gestendo una separazione consensuale che, ovviamente nelle sue modalità, escludeva in modo categorico la possibilità che il bambino fosse stato tolto dal padre”.

“Versione di comodo che lei volesse portargli via figlio”

Che il movente del femminicidio di Federica Torzullo fosse che la donna volesse portare via il bambino dal padre “è una versione di comodo e l’ho trovata anche molto scomposta, in quanto, in una prospettiva futura, nel bambino creerebbe fondamentalmente una sorta di colpa, di responsabilità. Assolutamente non era l’intenzione di Federica di escludere il padre nella relazione con il figlio: Federica era grata al marito per il suo rapporto con il figlio, Claudio Carlomagno era un bravo papà”, ha detto Carlo Mastropaolo, legale della sorella di Federica Torzullo, ai cronisti ad Anguillara Sabazia davanti alla villetta dove è avvenuto l’omicidio della donna e dove oggi si terranno nuovi rilievi.

“Da famiglia Torzullo fronte comune per tutela bimbo”

“La famiglia ovviamente è scossa, ma sta conservando le energie per fare fronte comune e tutelare questo bambino che, come potete immaginare, ha una vita stravolta“. Lo ha detto Carlo Mastropaolo, legale della sorella di Federica Torzullo, ai cronisti ad Anguillara Sabazia davanti alla villetta dove è avvenuto l’omicidio della donna e dove oggi si terranno nuovi rilievi. Il legale ha ricordato che è negli stessi istanti è in corso l’udienza al tribunale dei minori di Roma “che dovrebbe confermare un provvedimento in via d’urgenza che riconosce il collocamento temporaneo del minore presso i nonni materni”.