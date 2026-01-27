Giorno della Memoria, Segre su antisemitismo: "No a speculazione di parte, affrontare problema online"

“Questa rinascita virulenta dell’antisemitismo ha spinto diversi gruppi di senatori a presentare proposte di legge per contrastare il fenomeno. Mi limito a due raccomandazioni: la prima è che si arrivi presto anche su questo tema a una convergenza trasversale, la più ampia possibile. L’antisemitismo non dovrebbe essere né un terreno di speculazione di parte né un argomento che riguarda una specifica minoranza. Riguarda la qualità della nostra democrazia, la civile convivenza, dunque tutta la società”. Lo ha detto la senatrice a vita, Liliana Segre, durante la commemorazione nell’Aula del Senato del Giorno della Memoria. “La seconda” raccomandazione “è che venga affrontato finalmente lo spinoso problema della regolamentazione delle piattaforme online di servizi digitali. Non si tratta di limitare la libertà di opinione o di imporre censure, per carità. Si tratta di prendere atto della realtà”, ha aggiunto.