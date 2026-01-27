Giorno della Memoria, il commovente discorso di Tatiana Bucci al Parlamento europeo: “Vorrei che tutti i bambini del mondo potessero invecchiare come ho potuto fare io”

In occasione del Giorno della Memoria, Tatiana Bucci, 88enne sopravvissuta del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, ha tenuto un commovente discorso al Parlamento europeo. “Non sono più così giovane, ho 88 anni. Sono tanti anni e vorrei che tutti i bambini del mondo potessero invecchiare come ho potuto fare io“, sono le parole di Tatiana Bucci, accolte con un lungo applauso e una standing ovation da parte dei membri dell’Europarlamento. “Concludo con la canzone cantata da Noah: nonostante tutto, la vita è bella”, ha aggiunto, prima che venisse osservato un minuto di silenzio.