27 gennaio, il Giorno della Memoria 2026 – Meloni: “Condanniamo la complicità del regime fascista”

Oggi 27 gennaio 2026 è il Giorno della Memoria: il mondo ricorda le vittime dell’Olocausto. La ricorrenza è stata istituita dall’Assemblea Generale dell’Onu per non dimenticare l’orrore del genocidio nazista che portò allo sterminio del popolo ebraico e di altre minoranze. Cerimonie e commemorazioni in Italia e all’estero: al Quirinale presenti il presidente Mattarella e la premier Meloni oltre alla senatrice a vita Liliana Segre e Sami Modiano, sopravvissuti alla Shoah. Ma ci sono anche le polemiche dei gruppi pro-Pal contro il Pd per il disegno di legge contro l’antisemitismo a firma di Graziano Delrio, accusato di voler censurare le critiche contro Israele per quanto accaduto a Gaza: un presidio sotto la sede dem a Roma, vietato ieri (lunedì) dal questore della Capitale, dovrebbe tenersi ugualmente senza autorizzazione. Segui la giornata con la nostra diretta.
Assistiamo a “un terremoto umano, morale. Un crollo del sapere e del rigore metodologico e scientifico. Un dirupo sul quale si è giunti nuovamente dopo novant’anni dal varo delle leggi razziali a Norimberga nel ’35, di processi avviati 80 anni fa oggi celebrati sommariamente contro ogni sopravvissuto ed ebreo”. Così Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane (Ucei), nel corso della celebrazione del Giorno della Memoria al Quirinale alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Vediamo sassi di pietra vera lanciati contro ebrei e luoghi ebraici, pietre di inciampo calpestate e offese alla memoria che ci lasciano impietriti e sgomenti“, sottolinea.
Il presidio pro-Pal di questo pomeriggio alle 17 a Roma davanti alla sede del Pd nazionale “si terrà lo stesso” nonostante il provvedimento di divieto firmato dal questore della Capitale. “Nessun passo indietro”, scrivono gli organizzatori in una storia su Instagram. “L’unica cosa che deve indietreggiare sono i ddl che vogliono criminalizzare la solidarietà con la Palestina. La nostra memoria è buona e quando si dice: ‘mai più’ intendiamo basta genocidio del popolo palestinese basta complicità con lo stato sionista”.
“Purtroppo, a distanza di molti anni, l’antisemitismo non è stato ancora definitivamente sconfitto. È un morbo che è tornato a diffondersi, con forme nuove e virulente. Oggi ribadiamo il nostro impegno per prevenire e combattere ogni declinazione di questa piaga, che avvelena le nostre società e ha l’obiettivo di demolire i principi di libertà e rispetto che sono alla base della coesione sociale”. Lo dichiara la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione del Giorno della Memoria.
“Nel Giorno della Memoria ricordiamo i nomi e i cognomi delle vittime e rinnoviamo la memoria di ciò che è successo, anche attraverso la preziosa testimonianza dei sopravvissuti e dei loro discendenti. Oggi celebriamo i Giusti di ogni Nazione, che non esitarono a mettere a rischio la loro vita per opporsi al disegno nazista e salvare vite innocenti. In questa giornata torniamo a condannare la complicità del regime fascista nelle persecuzioni, nei rastrellamenti, nelle deportazioni. Una pagina buia della storia italiana, sigillata dall’ignominia delle leggi razziali del 1938”. Lo dichiara la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione del Giorno della Memoria.
Al via, al Quirinale, la celebrazione del Giorno della Memoria con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Presenti tra gli altri, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, il vicepremier Antonio Tajani, i ministri Giuseppe Valditara, Matteo Piantedosi, Alessandro Giuli e Andrea Abodi, la senatrice a vita Liliana Segre e Sami Modiano, sopravvissuti ai campi di sterminio.
“Auschwitz rappresenta il capitolo più buio della storia umana. Sei milioni di ebrei furono assassinati dai nazionalsocialisti tedeschi durante la Shoah. Il ricordo di questo evento non deve mai svanire. La nostra responsabilità storica rimane: in questo Giorno della Memoria, ricordiamo questi crimini incommensurabili. Antisemitismo, razzismo e xenofobia non devono avere posto in Germania. Questo vale oggi, domani e per sempre”. Così il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, in un messaggio sui suoi canali social.
“Il 27 gennaio non è una data che appartiene solo al passato. Ricordare la Shoah, l’abisso dei campi di sterminio e la vergogna delle leggi razziali non è un rito formale né una stanca consuetudine istituzionale. Onorare le memoria di tutte le vittime della barbarie nazifascista è oggi più che mai fondamentale, non solo per contrastare ogni tentativo di riscrivere la storia, ma anche per combattere un nemico più subdolo e insidioso: l’indifferenza che permette al male di radicarsi. Nel nostro Paese non potrà mai esserci spazio per la violenza e l’antisemitismo. Per questo è necessario dare nuovo slancio all’impegno di Istituzioni e società civile nel contrastare i reati d’odio, fronteggiare l’intolleranza e preservare il tessuto sano della nostra società. Mi appello alle giovani generazioni: la memoria è l’antidoto più forte per difendere e proseguire nella costruzione di quel futuro di pace e coesione che abbiamo ereditato grazie al sacrificio di tutti coloro che hanno combattuto contro regimi e totalitarismi, a costo della propria vita”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.
“Per non dimenticare mai. Siamo nel cuore del ghetto ebraico più antico d’Europa. Venezia 1516, per ricordare. E ancora oggi i bimbi, le famiglie, i veneziani e i turisti che passano ricordano quello che mai più nella storia dovrà accadere: la persecuzione e il tentativo di sterminio, di cancellazione di un intero popolo. È uno dei ghetti delle comunità ebraiche meglio conservati del mondo. Però nel ‘Giorno della Memoria’, al di là di tante parole, tanti impegni, tanti convegni, perché mai più accada quello che è accaduto, occorre costruire rispetto. Quindi, sempre con le comunità ebraiche, col diritto alla libertà di religione, di parola, di pensiero in tutto il mondo e contro chi vuole ancora oggi cancellare dalla faccia della terra un intero popolo“. Così il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, in un video su Facebook. “E penso ai fanatici, agli estremisti islamici che anche in queste ore hanno parole di odio e di violenza. E, quindi, che nel cuore del ghetto ci sia un simbolo di pace e di futuro è qualcosa di fondamentale”, aggiunge indicando un albero di ulivo. “E occorre ricordare quello che è accaduto perché non riaccada e combattere ogni tipo di violenza e di parole che riportano allo sterminio che mai più accada. Sempre dalla parte del popolo ebraico, sempre dalla parte di Israele contro ogni forma di violenza e di antisemitismo in Italia e in tutto il mondo“, conclude.
“Bisogna ricordare e la speranza e l’auspicio è che questo non accada mai più. L’antisemitismo è odio per gli ebrei in quanto ebrei. Non ci sono altre spiegazioni. È talmente terribile che bisogna ancora lavorare sull’elaborazione perché abbiamo visto dopo il 7 ottobre un rigurgito di antisemitismo. In alcune città addirittura la caccia agli ebrei. Inaccettabile per le società moderne. Non solo per proteggere gli ebrei ma le nostre democrazie. Questo il senso della lotta all’antisemitismo”. Sono le parole del presidente della Comunità ebraica di Roma Victor Fadlun a margine della tradizionale deposizione floreale in Largo 16 ottobre, nel quartiere ebraico, a ricordo del rastrellamento degli ebrei romani nel 1943, in occasione della Giornata della memoria.
“Fare memoria non vuol dire solo ricordare: vuol dire coltivare l’impegno quotidiano perché ciò che è accaduto non accada più. La memoria dell’Olocausto, il momento più buio della storia umana, è consapevolezza di ciò che ha portato all’assassinio sistematico e pianificato di oltre 6 milioni di ebrei cancellando intere generazioni, e di altre comunità che i nazifascisti e chi ha collaborato con loro ritenevano inferiori, di rom e sinti, di persone con disabilità e omosessuali, di oppositori politici. Uno sterminio perpetrato negando la loro stessa umanità”. Lo scrive sui social la segretaria del Pd Elly Schlein. “La Giornata della Memoria è stata istituita per ricordare l’Olocausto, le leggi razziali, la resistenza di chi si è opposto all’orrore. Per questo la memoria deve chiamare tutte e tutti a una costante e attiva vigilanza per estirpare le radici dell’odio dalle nostre società, a una concreta opera di costruzione quotidiana di una società fatta di rispetto per l’altro, di eguaglianza, di giustizia e libertà, di contrasto di ogni revisionismo e di ogni discriminazione, a partire dai rigurgiti antisemiti. Su questo non ci stancheremo mai di tenere alta l’attenzione. Perché se ciò è accaduto, nessuno può esser certo che non accada di nuovo, e abbiamo il dovere di imparare dalla storia e dalla memoria“, aggiunge.
“La Shoah è un male universale che non potrà mai essere dimenticato. Oggi ricordiamo le vittime dell’Olocausto perché la Memoria è l’unico antidoto contro l’indifferenza. Difendere i diritti e la dignità della persona umana è una responsabilità che va trasmessa alle nuove generazioni per prevenire ogni forma di odio e di discriminazione. In un mondo già duramente segnato da conflitti e crisi umanitarie, la #Shoah resta un monito attuale che richiama al dovere di respingere la violenza, in qualunque forma essa si manifesti. La crescita dell’antisemitismo e del razzismo è una deriva inaccettabile che va contrastata con fermezza, ogni giorno. Ricordare l’orrore è necessario per non voltarsi mai dall’altra parte”. Lo scrive sui social la ministra per le Riforme Elisabetta Casellati.
“Ricordiamo oggi milioni di vite innocenti spezzate dal nazifascismo, da un’ideologia di odio e negazione della dignità umana. Onore a chi, a rischio della vita, scelse l’umanità contro l’indifferenza“. Lo scrive sui social il presidente della Camera Lorenzo Fontana in occasione della Giornata della Memoria.