27 gennaio, il Giorno della Memoria 2026 – Meloni: “Condanniamo la complicità del regime fascista”

Oggi 27 gennaio 2026 è il Giorno della Memoria: il mondo ricorda le vittime dell’Olocausto. La ricorrenza è stata istituita dall’Assemblea Generale dell’Onu per non dimenticare l’orrore del genocidio nazista che portò allo sterminio del popolo ebraico e di altre minoranze. Cerimonie e commemorazioni in Italia e all’estero: al Quirinale presenti il presidente Mattarella e la premier Meloni oltre alla senatrice a vita Liliana Segre e Sami Modiano, sopravvissuti alla Shoah. Ma ci sono anche le polemiche dei gruppi pro-Pal contro il Pd per il disegno di legge contro l’antisemitismo a firma di Graziano Delrio, accusato di voler censurare le critiche contro Israele per quanto accaduto a Gaza: un presidio sotto la sede dem a Roma, vietato ieri (lunedì) dal questore della Capitale, dovrebbe tenersi ugualmente senza autorizzazione. Segui la giornata con la nostra diretta.

27 gennaio 2026, il Giorno della memoria in diretta Inizio diretta: 27/01/26 07:00 Fine diretta: 27/01/26 23:45