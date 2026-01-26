Caso Signorini, accolto il ricorso per bloccare la puntata di Falsissimo e rimuovere i contenuti

È stato accolto il ricorso presentato dai legali di Alfonso Signorini, Daniela Missaglia e Domenico Aiello, per bloccare la seconda puntata di Falsissimo (attesa oggi) e rimuovere i contenuti già diffusi. Il procedimento del giudice civile Roberto Pertile “ordina” a Fabrizio Corona “di rimuovere immediatamente, da ogni hosting provider e da ogni social media a lui direttamente o indirettamente riconducibile, tutti i video” e “tutti i contenuti (testuali, audio e video)” indicati nel ricorso, “vieta e inibisce” a Corona di pubblicare, di diffondere o di condividere, con qualsiasi mezzo o strumento e su qualsiasi hosting provider, qualunque ulteriore video o contenuto di carattere diffamatorio o che comunque danneggi, direttamente o indirettamente, il diritto del ricorrente alla reputazione, all’immagine e alla riservatezza.