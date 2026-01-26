Anguillara, morti i coniugi Carlomagno: si indaga per istigazione al suicidio. Sequestrata la villa della coppia

La procura della Repubblica di Civitavecchia ha aperto un fascicolo, con l’ipotesi di reato di istigazione al suicidio contro ignoti, in seguito alla morte di Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, padre e madre di Claudio Carlomagno. Quest’ultimo è in carcere per il femminicidio della moglie Federica Torzullo, avvenuto nell’abitazione della coppia, nel comune di Anguillara Sabazia (in provincia di Roma). I genitori sono stati trovati morti nella loro casa nel tardo pomeriggio di sabato 24 gennaio. L’apertura del fascicolo d’indagine servirà anche per effettuare alcuni esami, tra i quali l’autopsia. La procura poi ha disposto il sequestro probatorio della villa della coppia in via Tevere.

Carlomagno: “Voglio uccidermi ma non ho il coraggio”

Carlomagno, carcere di Civitavecchia, ha manifestato idee suicide dopo aver saputo della morte dei genitori. “Voglio uccidermi ma non ho il coraggio“, ha detto ristretto in una cella priva di suppellettili, come previsto dai protocolli in caso di rischio autolesionistico. Si è detto “disperato” per la morte dei genitori ma non manifesterebbe alcun pentimento per aver ucciso la moglie.

Il femminicidio di Federica Torzullo

L’uomo ha accoltellato Federica Torzullo e avrebbe tentato di bruciare e di fare a pezzi il corpo “al fine di ostacolarne il riconoscimento”. Un’azione che, per gli inquirenti, si inserisce in un più ampio disegno per nascondere il femminicidio. La donna, scomparsa l’8 gennaio scorso, è stata rinvenuta senza vita nell’area interna della ditta del marito, nel comune di Anguillara. Secondo i pm, la vittima sarebbe stata uccisa in casa “tra le ultime ore dell’8 gennaio e le prime luci del 9 gennaio”, poi il marito avrebbe occultato il cadavere. Andrea Miroli, legale di Claudio Carlomagno, aveva dichiarato che alle basi della tragedia c’è stato un litigio nato per l’affidamento del figlio.