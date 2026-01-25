Anguillara, il legale di Claudio Carlomagno: “I genitori non hanno sopportato la tragedia”

In una nota l’avvocato Andrea Miroli, difensore di Claudio Carlomagno, l’uomo accusato del femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara, dopo il suicidio dei genitori del suo assistito, trovati ieri impiccati in casa. “Questa vicenda dimostra più che mai che anche i familiari di chi commette un reato così grave sono vittime, vittime di un crimine le cui conseguenze si estendono dolorosamente anche a chi non ne ha alcuna responsabilità, una catabasi, una discesa agli inferi che i signori Carlomagno non sono riusciti tragicamente a sopportare. Le ragioni dietro a questo terribile gesto sono state spiegate in una lettera al loro altro figlio Davide, in merito alla quale occorre rispetto e privacy. Purtroppo ancora ieri però si leggevano sui social messaggi come ‘quella donna ha fatto bene ad ammazzarsi avendo partorito un mostro‘. Leggendo questo e sapendo quanto la pressione mediatica possa turbare le coscienze di chi si trova a vivere queste tremende situazioni, dovremmo forse tutti esercitarci in una pedagogia collettiva affinché certe vicende non straripino dai confini prettamente giuridici”.

Carlomagno informato, sorvegliato a vista

Claudio Carlomagno è stato informato della morte dei genitori. A renderlo noto è l’avvocato Andrea Miroli, difensore dell’uomo accusato del femminicidio di Federica Torzullo, dopo il suicidio dei genitori del suo assistito, trovati ieri impiccati in casa “Il mio pensiero adesso va non solo al mio assistito (che ne è venuto a conoscenza ed è sorvegliato a vista) e a come affronterà questa terribile notizia, ma anche a suo figlio che in pochi giorni ha perso la mamma, i nonni e per molto tempo il padre”, si legge in una nota.