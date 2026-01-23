Trapani, illeciti dietro assegnazione case popolari: 13 arresti, sequestrate auto di lusso

La Procura della Repubblica di Trapani ha delegato i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Trapani, nei confronti di 13 persone. Di queste, nove sono state condotte in carcere, tre poste agli arresti domiciliari e una sottoposta alla misura interdittiva dai pubblici uffici.

Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di trasferimento fraudolento di valori, evasione, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, violazioni in materia di stupefacenti, falso ideologico commesso da pubblico ufficiale e da privato in atto pubblico, corruzione, favoreggiamento, peculato e invasione di terreni ed edifici.

Tra i beni figurano mezzi di trasporto – tra cui un ciclomotore e sette autovetture, tra le quali una Ferrari F430, una Maserati Ghibli e un’Alfa Romeo 4C – e attività commerciali, tra cui due bar ubicati nell’area portuale di Trapani, attualmente non operativi, e una rivendita di tabacchi. Le indagini hanno infine fatto luce su presunte irregolarità nell’assegnazione di alloggi popolari. In particolare, sarebbe stata favorita l’occupazione illecita di un’abitazione in favore di due coniugi legati da vincoli di parentela con il principale indagato, con il coinvolgimento di un dipendente dell’Istituto Autonomo Case Popolari.