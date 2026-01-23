Crans-Montana, Bertolaso: "Ci vorrà tempo perché tutti siano fuori pericolo"

“Confido che presto si possano dichiarare tutti i nostri ragazzi fuori pericolo ma ci vorrà ancora tempo, per alcuni ancora parecchio tempo”. Lo ha spiegato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, parlando dei pazienti coinvolti nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana e ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano.

“Oltre i due ragazzi che verranno dimessi oggi, per gli altri la situazione è stabile. Ne abbiamo tre in particolare qui a Niguarda che sono ancora in rianimazione, sono sicuramente ancora molto gravi. Però si stanno portando avanti le medicazioni e i controlli – ha detto Bertolaso -. Hanno anche ora dei problemi abbastanza seri di natura respiratoria per quello che hanno inalato e quindi i medici sono ancora estremamente cauti per quello che riguarda la prognosi. Per gli altri pazienti che invece sono nel centro ustioni, la situazione è sicuramente migliore, sono coscienti, sono stati estubati e quindi di fatto sono sempre in stanze di assoluta sicurezza in modo da evitare qualsiasi complicazione di natura infettivologica”.

L’assessore ha poi spiegato che andrà a far visita a uno dei pazienti trasferito nei giorni scorsi al Policlinico: “I medici l’hanno sottoposto alla respirazione extracorporea per alleggerire i polmoni. Ieri è stata interrotta e adesso respira con i suoi polmoni, è ancora tracheotomizzato però respira autonomamente. Deve essere medicato e deve essere anche operato per le ustioni ma è cosciente”, ha concluso.