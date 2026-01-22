Udine, 80enne uccide la moglie con un’accetta e si suicida

Questa mattina, giovedì, un anziano di 80 anni ha ucciso la moglie 78enne e poi si è tolto la vita a Latisana, in provincia di Udine. Sul caso indagano i carabinieri di Udine.

L’uomo ha usato un’accetta per uccidere la moglie

Secondo quanto si apprende l’uomo, per uccidere la moglie, avrebbe usato un’accetta con la quale l’ha colpita violentemente alla testa. Avrebbe poi usato un coltello per togliersi la vita. La tragedia è avvenuta nell’abitazione della coppia. Si indaga su circostanze e motivi del gesto.