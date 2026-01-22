Torino, iniziate le operazioni di sgombero dell'ex piscina Sempione

È iniziata giovedì mattina a Torino l’operazione di sgombero e messa in sicurezza dell’area dell’ex piscina Sempione. Presente anche l’assessore comunale alla Sicurezza, Marco Porcedda: “Le forze dell’ordine stanno iniziando il censimento e lo sgombero della struttura, dopodiché partiranno i lavori di demolizione di una parte delle piscine e la messa in sicurezza di tutta l’area circostante”. “La parte delle piscina scoperte verrà completamente demolita – ha spiegato Procedda – per evitare che venga usata come rifugio notturno”. Un’operazione difficile, “perché l’area è molto ampia, ma è un primo passo verso il progetto di rigenerazione che riguarda quest’area”. Procedda ha dichiarato che circa una ventina di persone sono state censite e che “a tutte quante verrà proposto un alloggio” tramite i servizi sociali. L’Asl, inoltre, “fornirà la possibilità di un percorso riabilitativo”, ha concluso l’assessore.