Incidente mortale sul lavoro ieri 21 gennaio intorno alle 19 in un’azienda agricola a Brusasco, in provincia di Torino. Un giovane di 25 anni ha perso la vita dopo essere rimasto incastrato in un macchinario. Il 118 di Azienda Zero è intervenuto, ma non c’è stato nulla da fare. Soccorsa anche la madre del giovane, colta da un malore. Indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.
Torino, incastrato in un macchinario: 25enne muore sul lavoro in azienda agricola
Indagini in corso a Brusasco per ricostruire la dinamica dell’incidente