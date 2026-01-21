Roma, colpo alla piazza di spaccio 'Bar della coltellata': sequestrati beni per 5 mln di euro

Colpo della Polizia di Stato alla piazza di spaccio nota come ‘Bar della coltellata’ a Roma, con un sequestro di beni per un valore di oltre 5 milioni di euro. E’ stata messa in atto una vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Divisione Anticrimine della Questura di Roma, finalizzata all’esecuzione di un decreto di sequestro di prevenzione ai sensi della normativa antimafia, emesso dal Tribunale di Roma su proposta avanzata congiuntamente dal Procuratore della Repubblica e dal Questore di Roma. In campo 250 uomini, nel quartiere San Basilio e in altri Comuni dell’area metropolitana. Le attività hanno coinvolto anche le questure di Rieti, Latina e Frosinone. Sequestrate tre società con sedi a Roma e Bracciano (Roma), due delle quali attive nel settore di vendite immobiliari, l’altra operante come bar, una ditta individuale attiva come ricevitoria del lotto e tabacchi, autovetture e motoveicoli, 25 unità immobiliari situate a Roma e nei comuni di Ardea, Nettuno, Guidonia Montecelio, in provincia della Capitale, Aprilia (Latina) e Borgorose (Rieta), 45mila euro e due orologi modello Rolex.