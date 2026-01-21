Prato, Procura Ue sequestra 230mila capi abbigliamento contraffatti

Su richiesta della Procura Europea (EPPO) di Bologna, la Guardia di Finanza di Prato ha sequestrato 237.000 capi di abbigliamento e oltre 5,5 milioni di metri di tessuto, nell’ambito di un’indagine su una frode IVA riguardante il contrabbando di prodotti tessili dalla Cina.

I beni sono stati rinvenuti in quattro magazzini nascosti controllati da cittadini cinesi a Prato, città nota per la sua industria tessile. Questo sequestro segue quello precedente di 2,3 milioni di metri di tessuto avvenuto nel novembre 2025, portando il valore totale stimato dei beni sequestrati a 10 milioni di euro.

Il sistema si basava anche su società fittizie costituite in tutta Europa – principalmente registrate in Polonia e Germania – per reindirizzare le fatture e gli ordini di pagamento provenienti da acquirenti italiani reali. Ciò faceva sembrare che i beni fossero stati acquistati all’interno dell’Unione Europea, consentendo agli indagati di evadere i dazi doganali e l’IVA all’importazione. Sulla base delle prove, negli ultimi tre anni il sistema di frode ha permesso agli indagati di evadere l’IVA all’importazione e i dazi doganali per un importo di 3,6 milioni di euro.