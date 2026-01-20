Accesso Archivi

Accesso Archivi

martedì 20 gennaio 2026

Ultima ora

Maltempo in Sardegna: per allerta rossa, centro di Cagliari deserto come ai tempi del Covid

LaPresse
LaPresse

Non accenna a placarsi l’ondata di maltempo che sta colpendo la Sardegna, in particolare le zone meridionali e orientali, causata dalla depressione sahariana. A causa dell’allerta rossa il centro di Cagliari è praticamente deserto. Le immagini riportano alla memoria i giorni del Covid. Dall’inizio dell’emergenza provocata dal ciclone Harry, che sta interessando la Sardegna, sono circa 300 gli interventi effettuati dal dispositivo di soccorso attivato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco dell’intera regione. A Cagliari è stato effettuato un intervento di soccorso presso una struttura galleggiante adibita a ristorante che, a causa della mareggiata in atto, aveva rotto gli ormeggi, successivamente rinforzati grazie all’intervento dei vigili del fuoco.