Maltempo in Sardegna, a Cagliari distrutto il molo di Marina Piccola al Poetto

L’allerta rossa per il maltempo prosegue per tutta la giornata di oggi a Cagliari: il sindaco Massimo Zedda ha ordinato la chiusura del lungomare Poetto per vento e allagamenti. La mareggiata ha provocato gravi danni al molo di Marina Piccola al Poetto. “Il maltempo sta provocando problematiche in città, tra cui il rischio di caduta di rami e alberi, a causa del forte vento, e diversi allagamenti. Per questo, abbiamo appena predisposto la chiusura al traffico, nel quartiere Poetto, del lungomare Poetto, della strada parallela alla via Lungo Saline, della via Stromboli e della via dell’Idrovora. A Sant’Elia, chiusi temporaneamente anche il parcheggio Cuore e via Amerigo Vespucci. Ringrazio la Protezione Civile, tutti i servizi comunali e la Polizia locale, impegnati sul campo e reattivi a fronteggiare le emergenze di queste ore. Invito ancora la popolazione ad adottare misure preventive e a limitare al minimo gli spostamenti“, ha scritto Zedda sui suoi social.