Rissa tra minori a Bastia Umbra: 16enne ferito con un’accetta alla testa

Un ragazzo di 16 anni è rimasto ferito dopo essere stato colpito da un coetaneo con un’accetta a Bastia Umbra, in provincia di Perugia. Alla base del gesto, secondo quanto spiegato dall’avvocato della vittima, Sasha Soli, ci potrebbe essere un precedente procedimento a carico di due dei ragazzi coinvolti. “La mamma è intimorita anche perché minacciata dai genitori dell’altro ragazzo che hanno rivolto minacce di morte” e “ha presentato denuncia” spiega a LaPresse l’avvocata Soli. L’episodio sarebbe al vaglio della Procura dei Minori di Perugia. Il 16enne è stato dimesso anche se avrebbe riportato probabili infrazioni delle ossa craniche.