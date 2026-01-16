Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, nuovi rilievi del Ris nella cava del marito

Nuovi rilievi dei carabinieri nella cava di proprietà di Claudio Carlomagno, il marito di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa dall’8 gennaio ad Anguillara Sabazia (Roma). L’uomo è indagato per l’omicidio della donna. I carabinieri nel nucleo investigativo della compagnia di Ostia, affiancati dagli specialisti del Ris, hanno ispezionato con l’ausilio di metal detector i giardini all’interno della proprietà. Le ricerche si sono concentrate in particolare nell’area del deposito, dove gli investigatori stanno scavando tra i sassi, in cerca di eventuali elementi utili alle indagini.

Lavoratore cava: “Telefono Federica ha agganciato una cella qui vicino”

Secondo quanto ha dichiarato un lavoratore della cava in questione a ‘Dentro la notizia’ su Canale 5, il telefono della donna avrebbe agganciato le celle telefoniche che coprono la zona attorno all’impianto. “Stanno cercando la cella, per quanto riguarda il cellulare che è stato agganciato tra la discarica e la nostra cava, la zona è quella, mi sembra il 9 gennaio“, ha detto l’uomo. Sul marito della donna, l’operaio ha affermato: “Lo conosciamo, ma non l’abbiamo più visto da un po’. È un cliente ma non è che necessariamente tutti i giorni viene da noi. Le cave sono molteplici, nelle vicinanze ce ne sono due. Nella zona in totale ci sono 4-5 cave. Il 9 gennaio la cava era aperta dalle 7 alle 17. È da qualche mese che Claudio non viene da noi a fornirsi“.