Home > Cronaca > Federica Torzullo, ricerche nel lago di Bracciano con motovedetta e sub dei carabinieri

Proseguono le ricerche di Federica Torzullo, 41enne di Anguillara Sabazia (Roma) scomparsa dall’8 gennaio. Le operazioni stamattina si stanno concentrando sul lago di Bracciano. I carabinieri con una motovedetta e i subacquei hanno avviato un’attività di ispezione dei fondali del lago, nei pressi del molo di Anguillara.

La donna era stata vista per l’ultima volta nella sua abitazione e, a seguito della sparizione, la Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per omicidio, iscrivendo nel registro degli indagati il marito.