Torino, restano nello stadio della Juve dopo la partita: fermati per furto fratello e sorella

Dopo l’incontro tra Juventus-Cremonese di lunedì scorso all’Allianz Stadium di Torino, una coppia formata da fratello e sorella, giunti a Torino da Bologna, si è nascosta all’interno dello stadio invece di uscire, consumando generi alimentari e riposando sui divanetti. I due, scoperti dal personale di vigilanza dell’impianto, hanno poi provato la fuga, ma sono stati fermati da una pattuglia di Carabinieri. L’uomo aveva al momento del fermo tre bottiglie di spumante con lui, e pertanto nei suoi confronti è scattato l’arresto in flagranza, mentre la donna è stata denunciata a piede libero. Entrambi sono indiziati di furto in concorso, per l’uomo è atteso il rito direttissimo.