Juventus-Cremonese 5-0, i bianconeri raggiungono Napoli e Roma in classifica

La Juventus schianta la Cremonese per 5-0 e aggancia Napoli e Roma a 39 punti. Allo Stadium va in scena una partita senza storia, che conferma i progressi dei bianconeri sotto la guida di Luciano Spalletti.
La Juve passa in vantaggio con Bremer al 12’e raddoppia al 15′ con David. Al 27′ Feliciani revoca un calcio di rigore ai grigiorossi dopo intervento del Var ed espelle Nicola per proteste. Al 35′ rigore per la Juve: Yildiz sbaglia ma poi ribadisce in rete portando i bianconeri sul 3-0. Il poker arriva nella ripresa, con un’autorete al 48′ di Terracciano, sfortunato a deviare in porta un rimpallo dopo un’azione di McKennie. Proprio lo statunitense porta a cinque le reti di vantaggio della Juve con un colpo di testa su cross di Kalulu al 64′.