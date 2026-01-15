Annabella Martinelli, trovata morta in un bosco: era sparita dal 7 gennaio

È stata ritrovata senza vita Annabella Martinelli, la studentessa 22enne di Giurisprudenza a Bologna e residente a Teolo, in provincia di Padova, di cui non si avevano più notizie dal 7 gennaio. Il corpo, secondo quanto apprende LaPresse, è stato rinvenuto in un bosco sui Colli Euganei, a un centinaio di metri dal luogo del ritrovamento della sua bicicletta. La ragazza è stata trovata impiccata a un albero. Sul posto, oltre ai carabinieri, ci sono anche il pm di turno e il medico legale. La procura di Padova, intanto, ha disposto l’autopsia sul corpo della giovane.

Il sindaco di Teolo: “Corpo nascosto dalla vegetazione”

“Si è avverato il peggio. Pensavamo non fosse vero ma è successo”, ha detto a LaPresse Valentino Turetta, sindaco di Teolo, paese in cui viveva Annabella. “È stata trovata impiccata su un albero, tra l’altro anche abbastanza vicino alla strada a circa un centinaio di metri da dove era stata trovata la bicicletta. Purtroppo con la folta vegetazione e gli abiti scuri non si vedeva”, spiega. “Sembra si sia suicidata”. Il sindaco pensa di istituire il lutto cittadino. “Magari lo faremo il giorno del funerale, ora vediamo. E’ un lutto che ha colpito tutta la cittadinanza perché era una settimana che tutti la stavamo cercando e non pensavamo assolutamente di arrivare a questo punto”.

Rettore UniBo: “Profondo cordoglio per la morte di Annabella Martinelli”

“A nome di tutto l’Ateneo, voglio esprimere il profondo cordoglio per la scomparsa della nostra studentessa Annabella Martinelli. Abbiamo seguito con grande attenzione e crescente preoccupazione le ricerche avviate dopo la notizia del suo allontanamento da casa; il tragico esito di questa vicenda riempie oggi di dolore l’intera comunità universitaria”, ha detto in una nota il Rettore dell’Università di Bologna, Giovanni Molari. “L’Università di Bologna si stringe attorno alla sua famiglia, alle sue amiche e amici, alle compagne e compagni di corso. È un giorno di lutto e di profonda tristezza per tutti noi”.

L’indagine per sequestro di persona

La procura di Padova mercoledì aveva aperto un’indagine per sequestro di persona contro ignoti. Le ricerche della giovane – avviate dopo la denuncia di scomparsa presentata dai familiari – sono proseguite in tutto il Padovano fino al triste ritrovamento. I vigili del fuoco avevano riferito di essere impegnati con 15 unità del Corpo nazionale tra esperti in topografia applicata al soccorso, nucleo cinofili, operatori Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e l’elicottero del reparto volo dei Vigili del fuoco di Venezia. Le squadre avevano perlustrato strade e sentieri anche nelle aree di Passo delle Fiorine, Villa di Teolo, Monte Altore e nel territorio di Rovolon.

La telecamera di videosorveglianza

Annabella Martinelli era stata ripresa da una telecamera di videosorveglianza del Municipio di Teolo nella tarda serata di mercoledì 7 gennaio e la sua bici era stata ritrovata sabato dai volontari impegnati nelle ricerche, come riferito dal sindaco Valentino Turetta.