mercoledì 14 gennaio 2026

Ultima ora

Annabella Martinelli, ecco le ultime foto prima della scomparsa

LaPresse
Sono state diffuse le ultime foto di Annabella Martinelli, la studentessa di Giurisprudenza a Bologna e residente a Teolo, in provincia di Padova. Della giovane non si hanno più notizie dalla sera del 7 gennaio. Gli investigatori hanno diffuso delle immagini della 22enne dopo l’autorizzazione della Procura che ha aperto un fascicolo per sequestro di persona.

Sono tre le foto diffuse: una riprende la ragazza intorno alle 22.18 al distributore di Selvazzano Dentro; una seconda immagine è delle 22.54 dalla telecamera del Municipio di Teolo; e l’ultimo è un frame delle 23.06 quando Martinelli è stata ripresa dalla telecamera di Villa di Teolo.

A Padova l’indagine per sequestro di persona

La Procura di Padova ha aperto un’indagine per sequestro di persona contro ignoti sulla scomparsa della giovane. Le squadre stanno perlustrando strade e sentieri nel padovano nelle aree di Passo delle Fiorine, Villa di Teolo, Monte Altore e nel territorio di Rovolon. Sul posto hanno operato 15 unità del Corpo nazionale tra esperti in topografia applicata al soccorso, nucleo cinofili, due operatori SAPR (droni) e l’elicottero del reparto volo dei Vigili del fuoco di Venezia.

