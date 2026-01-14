Treviso, esplode bomba della prima guerra mondiale: morto 56enne

Tragedia questo pomeriggio in provincia di Treviso. Un 56enne è morto a Valdobbiadene, ucciso dall’esplosione di un ordigno, verosimilmente un residuato bellico risalente al primo conflitto mondiale. L’uomo, noto alle forze dell’ordine, stava maneggiando illegalmente il residuato bellico all’interno del suo ricovero degli attrezzi. Sul posto sono intervenuti gli artificieri dei carabinieri per mettere in sicurezza il sito prima di poter fare ulteriori accertamenti poiché all’interno sono presenti altri residuati.

In Italia ancora migliaia di ordigni inesplosi

Sono oltre 250 mila gli ordigni bellici inesplosi risalenti alla Seconda guerra mondiale che contaminano il suolo italiano. Solo le bombe d’aereo inesplose e risalenti al periodo tra il 1940 e il 1945, sono circa 25.000 e si trovano a qualche metro (tra i cinque e gli otto) di profondità. Sono ciò che resta del milione di ordigni che le forze alleate sganciarono sul paese durante il secondo conflitto mondiale.