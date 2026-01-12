Annabella Martinelli, 22enne scomparsa a Padova: per ora esclusa responsabilità di terzi

In merito alla scomparsa di Annabella Martinelli – 22enne di cui si sono perse le tracce lo scorso 7 gennaio a Teolo, in provincia di Padova – la Procura sta valutando tutte le ipotesi investigative. Al momento, non sono emersi elementi che facciano ipotizzare il responsabilità di terze persone.

Il sindaco di Teolo: “Annabella ripresa in bici da una telecamera”

“Una delle telecamere di videosorveglianza del Municipio ha ripreso la ragazza mercoledì in tarda serata, non so l’ora esatta perché non me l’hanno comunicata. Mi hanno detto che l’hanno vista con la bici, ma non ho avuto altre notizie in merito”. È intervenuto così in diretta a ‘Storie Italiane‘ su Rai1 con Eleonora Daniele, Valentino Turetta, sindaco di Teolo, luogo dove è stata ritrovata la bicicletta di Annabella Martinelli, la ragazza di 22 anni di Padova di cui non si hanno più notizie dal 6 gennaio scorso. “L’unica cosa che posso dire è che hanno ripreso questa ragazza con la bicicletta che è stata trovata sabato, riconosciuta dai volontari”, ha poi aggiunto.

“Siamo ad una ventina di chilometri da dove abita. Non sono in grado di darvi risposte puntuali, le certezze sono due: la bicicletta e il suo passaggio”. E ancora: “Mi è stato spiegato che il segnale del telefono può avere un raggio di azione anche di 20 chilometri, quindi dire che se il telefono prende qui è perché sono a Teolo, non è giusto. Da mercoledì sera sono iniziate le ricerche, come Comune abbiamo dato la disponibilità di una sala ai vigili del fuoco per fare il loro centro, anche ieri c’erano diverse squadre di cinofili, volontari della protezione civile e vigili del fuoco. Anche la comunità sta aiutando nei limiti del possibile, speriamo che tutto si evolva per il meglio”.