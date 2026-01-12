Scomparsa Annabella Martinelli: le telecamere la riprendono a Teolo in bici

Sono ore di apprensione per la scomparsa di Annabella Martinelli, la ragazza di 22 anni di Padova di cui non si hanno più notizie dal 6 gennaio. A fare il punto sulla situazione è Valentino Turetta, sindaco di Teolo, il Comune dove è stata ritrovata la bicicletta della giovane. Intervenuto in diretta a Storie Italiane su Rai1, il sindaco ha spiegato che una telecamera di videosorveglianza del Municipio ha ripreso Annabella mercoledì sera, in tarda serata. L’orario preciso non è stato comunicato, ma dalle immagini la ragazza risulta in sella alla sua bicicletta, la stessa rinvenuta sabato e riconosciuta dai volontari. Teolo si trova a circa venti chilometri dall’abitazione di Annabella. Al momento, come sottolinea il sindaco, le uniche certezze sono due: il passaggio della ragazza e il ritrovamento della bicicletta. Non ci sono altre informazioni definitive. Un altro elemento importante riguarda il segnale del telefono cellulare: secondo quanto spiegato al primo cittadino, il segnale può coprire un raggio fino a venti chilometri, quindi il fatto che il telefono agganci una cella di Teolo non significa necessariamente che la ragazza si trovi in quel Comune. Le ricerche sono scattate già da mercoledì sera. Il Comune ha messo a disposizione una sala per i vigili del fuoco, utilizzata come centro operativo. Sul territorio sono impegnate squadre di cinofili, volontari della protezione civile e vigili del fuoco, con il supporto della comunità locale, che sta collaborando nei limiti del possibile. La speranza, condivisa da tutti, è che la vicenda possa risolversi nel migliore dei modi.

Altre clip disponibili su RaiPlay