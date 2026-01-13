Venezuela, Meloni a Trentini: "Hai abbracciato mamma? Ora avete tempo da recuperare"

“Abbracciato mamma? È stata tanto in pensiero, lo sai vero?”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rivolgendosi ad Alberto Trentini dopo il suo arrivo all’aeroporto di Ciampino assieme all’altro italiano detenuto nelle carceri venezuelane, Mario Burlò. La premier, assieme al ministro degli Esteri Antonio Tajani, in una sala dello scalo romano ha stretto la mano al cooperante e all’imprenditore, entrambi rilasciati nella giornata di ieri. Ai ringraziamenti di Trentini, l’inquilina di palazzo Chigi ha risposto con un “mai stai scherzando”, e ha poi salutato i familiari – tra cui la madre di Trentini, Armanda Colusso – congedandosi con un “non vi voglio disturbare perché avete del tempo da recuperare tutti quanti. Arrivederci”.