Venezuela, la figlia di Mario Burlò: "Recupereremo tutto il tempo perso"

Le famiglie di Mario Burlò e Alberto Trentini hanno potuto finalmente riabbracciare i propri cari. Dopo 14 mesi di detenzione in Venezuela, i due uomini sono atterrati martedì mattina all’aeroporto di Ciampino a Roma, dove sono stati accolti dalla premier Giorgia Meloni e dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. Ad aspettarli, ovviamente, anche i loro familiari: “Sono molto contenta, è stato davvero brutto stare lontano da papà”, dice sorridente la figlia di Mario Burlò. “Non so cosa faremo adesso, va bene qualsiasi cosa. Recupereremo tutto il tempo perso“, ha concluso la ragazza prima di salire in auto assieme al padre.