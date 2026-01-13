Venezuela, avvocato Burlò: "È stata dura, ce l'abbiamo fatta"

“Era molto provato. È stata dura, ma ce l’abbiamo fatta“. Lo ha detto l’avvocato Maurizio Basile, legale di Mario Burlò, all’aeroporto di Ciampino dove è atterrato da poco l’aereo che ha riportato in Italia dal Venezuela lui e Alberto Trentini. “Un enorme ringraziamento al console Jacopo Martino con cui in contatto e a tutta la rete diplomatica a Caracas davvero molto vicina alla famiglia, e il Ministero degli Esteri”, ha affermato. “Adesso non sappiamo cosa succede, credo che sarà organizzato il rientro a Torino“, ha sottolineato. Al momento, ha fatto sapere, Burlò non dovrebbe essere convocato in procura. “Abbiamo fatto una verifica assieme al mio collega Benedetto Marzocchi Buratti e il pm che ha il fascicolo ha fatto sapere che per il momento non intende convocarlo“, ha spiegato.