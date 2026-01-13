Iran, manifestazione davanti al consolato Usa a Milano: "Trump disarmi il regime"

Manifestazione a Milano in solidarietà del popolo iraniano, vittima di violenze e di una sanguinaria repressione da parte del governo di Teheran. Secondo i media sarebbero state uccise almeno 12mila civili dall’inizio delle proteste contro il carovita e l’esecutivo. “Patrioti iraniani fino alla vittoria. Vi prenderete la vostra nazione con le vostre mani da questo regime anti-nazionale, anti-iraniano, che tiene in ostaggio il Paese da 47 anni”, ha detto Mariofilippo Brambilla di Carpiano, presidente dell’Associazione Italia-Iran, durante la manifestazione organizzata davanti al consolato degli Stati Uniti. “Senza aiuto dall’estero non possiamo fare niente. Il regime continua a uccidere”, ha affermato la vicepresidente dell’associazione Mojdeh Karimi. “Chiediamo a Trump non di attaccare l’Iran ma di disarmare il regime che sta sparando al proprio popolo”, ha aggiunto.