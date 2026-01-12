Napoli, smaltimento illecito rifiuti tessili: sequestro per sei opifici

La Procura di Napoli Nord ha disposto un sequestro preventivo d’urgenza per un vasto sistema di smaltimento illecito di rifiuti tessili. Le indagini dei Carabinieri forestali hanno accertato l’esistenza di una discarica non autorizzata tra Grumo Nevano e Caivano. I rifiuti provenivano da sei opifici tessili di Sant’Arpino, Grumo Nevano e Frattaminore. Gli scarti venivano raccolti e trasportati da soggetti privi di autorizzazione fino a un seminterrato, per poi essere abbandonati nei Regi Lagni. In almeno sette episodi sono stati sversati circa 200 sacchi di rifiuti, causando un grave degrado ambientale. Sequestrati veicoli, locali e opifici coinvolti.