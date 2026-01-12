Crans-Montana, Bertolaso: "Un ragazzo è fuori pericolo"

(LaPresse) – “Questa mattina ho fatto un giro insieme ai primari dei due reparti. Ci sono due o tre situazioni molto migliorate: due persone probabilmente nei prossimi giorni le trasferiremo in altri ospedali e c’è un ragazzo di questo gruppo di giovani che si trova in condizioni migliori, si muove, si sposta. Ha comunque bisogno di tutta una serie di medicazioni continue, ma possiamo dire che è fuori pericolo, anche se non possiamo certo dire che il problema è risolto”. Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso, durante un punto stampa fuori dall’ospedale Niguarda sui feriti dell’incendio di Capodanno di Crans-Montana. Gli altri nove sono particolarmente critici, con diversi livelli di criticità. Dovranno trascorrere un periodo molto lungo in rianimazione e poi al centro ustioni. Per quello che si può fare stiamo facendo il possibile: non siamo pessimisti su nessuno di loro, ma la lotta è estremamente dura”, ha precisato Bertolaso