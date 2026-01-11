Delitto Garlasco, Sempio: “Non mi sembra ci siano elementi per un processo”

“Un rinvio a giudizio nel senso di arrivare a un’udienza preliminare, quello ce lo aspettiamo. Poi vedremo nell’udienza preliminare. Noi puntiamo al proscioglimento ovviamente, non ci sembra ci siano elementi per andare avanti a processo. Vedremo”. Lo ha detto Andrea Sempio, intervistato alla trasmissione Verissimo su Canale 5.

“Ormai sono un colpevole desiderato”

“Secondo me ormai sono un colpevole desiderato. C’è gente che vuole festeggiare una mia condanna“, ha detto Andrea Sempio, intervistato alla trasmissione Verissimo su Canale 5. “La cosa assurda di questa storia – ha detto Sempio, è che segue due strade: quella giuridica, che in realtà è stata abbastanza lineare, e poi la parte mediatica che èápassata dalle tv a internet fino alla gente comune. Si sono create le tifoserie e c’è una parte che ce l’ha con me, sono un colpevole desiderato. C’è gente che vuole che io sia colpevole. Nella vita di tutti i giorni non sento odio contro di me, ma sui social tantissimo. C’è gente che vuoleáfesteggiare una mia condanna”.