Aurora Livoli, oggi interrogatorio in carcere per Velazco

È cominciato nel carcere di San Vittore a Milano l’interrogatorio di Emilio Gabriel Valdez Velazco, il 57 enne peruviano sospettato dell’omicidio di Aurora Livoli, la 19 enne trovata morta la mattina del 29 dicembre in un cortile di via Rivolta a Milano. L’uomo, già in carcere in quanto sottoposto a fermo per una rapina commessa ai danni di una connazionale, anch’essa 19 enne come Aurora Livoli, ha chiesto nei giorni scorsi di essere interrogato, probabilmente per raccontare la sua versione dei fatti. Ulteriori accertamenti, da parte dei carabinieri, hanno fatto ricondurre gravi indizi di colpevolezza a carico di Velazco in ordine al rinvenimento del cadavere della 19 enne di Latina. Massimiliano Migliara, legale dell’uomo, non ha rilasciato dichiarazioni all’ingresso della casa circondariale, limitandosi a dire ai molti cronisti in attesa: “Grande comprensione per il freddo che dovrete patire”, lasciando intendere che si tratterà di un lungo interrogatorio.

La giovane era originaria di Latina

Aurora Livoli, 19 anni, era originaria di Latina ed era stata rinvenuta senza vita nel cortile in via Paruta a Milano lo scorso 29 dicembre. La ragazza è stata identificata grazie alla diffusione delle immagini estrapolate dalle telecamere di video sorveglianza. Nata a Roma e residente nella provincia di Latina, si era allontanata da casa lo scorso 4 novembre. La sua scomparsa era stata denunciata dalla famiglia, che aveva poi avuto un ultimo contatto telefonico con lei nella mattinata del 26 novembre quando aveva riferito loro di stare bene e di non essere intenzionata a fare rientro, senza fornire alcuna indicazione su dove si trovasse.

Il messaggio dei genitori nel luogo della morte di Aurora

“Con amore immenso alla gioia di mamma e papà, Aurora nostra”, avevano lasciato scritto i genitori adottivi della giovane, insieme a un mazzo di fiori bianchi. I genitori della giovane hanno riconosciuto il corpo all’Istituto di medicina legale, dove hanno anche consegnato alcuni oggetti personali della ragazza per l’estrazione del Dna.