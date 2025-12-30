Milano, donna trovata morta in un cortile: diffuse le foto della vittima per cercare di identificarla

È ancora senza un nome la donna rinvenuta senza vita nella mattinata di lunedì, in via Paruta, a Milano. I carabinieri hanno diffuso due foto della ragazza, estrapolate da un video delle telecamere di sorveglianza, nel tentativo di identificarla. La vittima ha un’età apparente di circa 30 anni. Le immagini la riprendono mentre entra nel cortile dell’edificio in compagnia di un uomo, anche lui non ancora identificato, che in seguito esce da solo.

Proseguono le indagini sulla donna trovata morta a Milano

Gli inquirenti non escludono la pista dell’omicidio e indagano a tutto campo. Sarà l’autopsia a stabilire le cause della morte della giovane, il cui corpo è stato trovato ecchimosi al collo e lesioni al volto. Le forze dell’ordine hanno riscontrato elementi non compatibili con una caduta dall’alto. La vittima, infatti, non presentava ferite riconducibili a quel tipo di dinamica. Una delle ipotesi è che sia avvenuta un’aggressione. L’allarme è scattato poco dopo le 8.30, quando al numero unico di emergenza è arrivata la telefonata di un uomo che segnalava la presenza di una donna esanime nel cortile del complesso, formato da sei palazzoni. La ragazza non aveva con sé documenti né effetti personali.