Aurora Livoli, avvocato Velazco: "Ha confessato, non si era accorto di aver commesso omicidio"

Gabriel Valdez Velazco avrebbe confessato la violenza sessuale e l’omicidio di Aurora Livoli, avvenuto la notte tra il 28 e 29 dicembre a Milano. Lo ha chiarito il suo legale l’avvocato Massimiliano Migliara, al termine dell’interrogatorio del 57enne, che si è tenuto stamattina nel carcere di San Vittore a Milano. “In un quadro meramente indiziario, c’è stata un’ammissione da parte del mio assistito dei reati, dell’omicidio e del rapporto sessuale”, ha detto il legale di Velazco. Il 57enne, riguardo alle circostanze che lo hanno portato a incontrare la 19enne di Latina, “ha dichiarato che si sono incontrati, che la ragazza voleva un aiuto per comprare delle sigarette”. Secondo il legale, l’uomo “non si è neanche accorto, a suo dire, di aver commesso un omicidio, uno strangolamento; se ne è accorto a posteriori, il giorno dopo, dai giornali”.