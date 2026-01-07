Crans-Montana, l'arrivo del feretro di Chiara Costanzo in chiesa a Milano

È arrivato nella chiesa gremita di Santa Maria delle Grazie a Milano, il feretro di Chiara Costanzo, la giovane di 16 anni vittima della tragedia di Crans-Montana. Ad accogliere il feretro i genitori, famigliari, tanti compagni dell’istituto Moreschi e le compagne della ginnastica acrobatica. Presenti anche la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, l’assessore al Territorio di Regione Lombardia Gianluca Comazzi. A officiare la cerimonia l’ex rettore del collegio San Carlo, monsignor Alberto Torriani.