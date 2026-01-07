Crans-Montana, il papà di Chiara Costanzo: "Chiediamo giustizia, lo devo a mia figlia"

“La presidente Meloni è stata umana e attenta nei nostri confronti. Siccome non ho mai avuto la possibilità di stringerle la mano, vorrei parlare con lei ed essere rassicurato che non ci siano omissioni”. Lo ha detto Andrea Costanzo al termine del funerale della figlia Chiara alla basilica di Santa Maria delle Grazie di Milano, morta nella tragedia di Crans-Montana. “Visto che le nostre istituzioni si sono dimostrate molto serie, sono convinto che la presidente sia con noi – ha proseguito – Abbiamo bisogno di sapere che le indagini verranno effettuare con scrupolo, senza cercare di insabbiare nulla ma facendo luce sulla verità e sulle responsabilità e, a quel punto, condannando chi ha permesso che i nostri figli entrassero in un posto non idoneo”. “È una giustizia che dobbiamo a tutti i nostri ragazzi. La devo a Chiara in particolare, perché lei aveva un grandissimo senso di giustizia. Qualcuno ha calpestato le regole, le regole del vivere civile, e dobbiamo fare in modo che chi è stato superficiale cambi mestiere”, ha concluso Andrea Costanzo.