Crans-Montana, il nonno di Achille Barosi: "La fede è l’unica medicina"

“L’unica cosa che posso dirle è che ci vuole solamente tanta fede e tanto amore e essere vicini”. Così Osvaldo Barosi, nonno di Achille, il sedicenne morto nella strage di Capodanno a Crans-Montana, lasciando la camera ardente allestita nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano dove alle 14.45 verrà celebrato il funerale del ragazzo. “È l’unica medicina che possiamo avere gratis per non cercare di sprofondare la disperazione, quindi questa è l’unica cosa che posso dire. Abbiamo tanto amore e tanta fede e questo ci tiene in piedi”. “Hanno detto che Achille è tornato dentro per cercare di aiutare un amico. Tutte balle, sono tutte balle, ma poi ognuno ha la sua versione e io là non c’ero”, ha concluso.