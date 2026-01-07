Crans-Montana, Fontana: "Dolore indicibile"

“Oggi siamo venuti per manifestare la nostra vicinanza, per esprimere il nostro dolore immenso, per far capire che tutta la città, tutta la regione, tutta l’Italia è vicina ai ragazzi che purtroppo non ci sono più, è vicina ai parenti che stanno soffrendo qualcosa di indicibile”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana arrivando alla Basilica di Sant’Ambrogio per il funerale di Achille Barosi, il sedicenne milanese morto nel rogo di Capodanno al locale ‘Le Costelation’ a Crans-Montana. “Comunque credo di poter dire che sia una di quelle situazioni in cui tutta la nostra comunità si è stretta intorno”.