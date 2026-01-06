La Befana della polizia di Stato arriva in Lamborghini

La Befana della Polizia di Stato è tornata anche quest’anno al Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS a Roma, per offrire un momento di gioia ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici dell’ospedale. Un evento organizzato e voluto dall’Ufficio Comunicazione Istituzionale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

La Befana è arrivata a bordo della nuova Lamborghini Huracan, accompagnata dai poliziotti della Polizia Stradale, della Polizia Postale, della Questura di Roma e dalla nuotatrice Silvia Meschiari, dalla schermitrice Sofia Ciaraglia e dal pugile Alessandro Marziali, atleti del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato.

Ha portato peluche e dolcetti ai piccoli degenti con la speranza di riuscire a regalare un sorriso e far sentire la vicinanza e la solidarietà della Polizia di Stato.