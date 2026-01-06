Bologna, capotreno ucciso a coltellate: le immagini del presunto aggressore

La polizia ha diffuso un video di pochi secondo che riprende Jelenic Marin, 36enne di origini croate, l’uomo ritenuto responsabile dell’accoltellamento che ha causato la morte di Alessandro Ambrosio. Il 34 anni, capotreno a bordo degli Intercity, ucciso nel pomeriggio di lunedì 5 gennaio nei pressi del parcheggio scoperto della stazione di Bologna. La vittima è stata colpita all’addome. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza interni ed esterni.