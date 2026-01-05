Crans-Montana, amici e familiari alla camera ardente di Achille Barosi a Milano

Aperte a Milano le camere ardenti per Achille Barosi e Chiara Costanzo, due delle giovani vittime della tragedia di Crans-Montana in Svizzera. Le salme sono rientrate lunedì mattina a bordo di un aereo dell’Aeronautica Militare atterrato all’aeroporto di Linate. Nelle immagini la camera ardente di Achille Barosi allestita nella Basilica di Sant’Ambrogio, dove mercoledì 7 gennaio saranno celebrati i funerali. Per Chiara Costanzo la camera ardente è stata allestita nella cappella del Collegio San Carlo, frequentato dalla ragazza, mentre i funerali si terranno mercoledì pomeriggio nella chiesa di Santa Maria delle Grazie. A Linate sono state trasportate anche le salme di Emanuele Galeppini e Giovanni Tamburi, poi trasportate nelle rispettive città di origine Genova e Bologna. A Genova è stata aperta la camera ardente di Emanuele Galeppini nella chiesa dei frati cappuccini nell’ospedale San Martino, i funerali di Giovanni Tamburi saranno invece celebrati nella cattedrale bolognese di San Pietro mercoledì.