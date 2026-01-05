Crans-Montana, atterrato a Linate il volo di Stato con le salme di cinque vittime italiane

È decollato alle 12:09 dall’aeroporto di Sion, in Svizzera ed è atterrato a Milano Linate dopo circa un’ora e mezza l’aereo C130 dell’Aeronautica Militare con a bordo le salme di cinque dei sei ragazzi italiani morti nell’incendio scoppiato nella notte di Capodanno in un bar di Crans-Montana in Svizzera. I feretri a bordo sono di Chiara Costanzo, Achille Barosi, Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Riccardo Minghetti. Le salme saranno ora trasferite a Milano, Bologna e Genova via terra. Il C130 proseguirà poi per Roma, dove arriverà all’aeroporto di Ciampino Militare intorno alle 15.30.

A Linate presente anche La Russa

All’aeroporto milanese sono presenti il sottosegretario Alberto Barachini, i presidenti della Regione Lombardia, Attilio Fontana, della Regione Liguria Marco Bucci e della Regione Emilia Romagna Michele De Pascale e il capo Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano. Prevista anche la presenza del presidente del Senato Ignazio La Russa.

A Ciampino ci saranno Tajani e Abodi

All’arrivo del C130 a Ciampino saranno presenti il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il ministro dello Sport Andrea Abodi.

Tajani: “Fin dal primo momento vicini alla Svizzera”

Il volo per il rimpatrio delle vittime di Crans-Montana è “organizzato dall’aeronautica militare e questo credo dimostri quanto l’Italia e le istituzioni sono state vicine in un momento drammatico ai nostri concittadini coinvolti in questa immane tragedia. Non li abbiamo lasciati soli neanche un minuto”, ha detto Tajani in mattinata, ospite di Rtl 102.5. “Noi siamo stati, fin dal primo momento, vicini alla Svizzera che ha subito questa immane tragedia, perché ha avuto anche tanti morti, come li hanno avuto i francesi e altri paesi“, ha aggiunto Tajani.

Tajani: “Misure di sicurezza non adeguate ai presenti”

“Fin dall’inizio ho incontrato anche la procuratrice generale che mi ha assicurato che la Svizzera farà tutto ciò che serve per accertare la verità e individuare i responsabili. Certamente i proprietari del locale sono già indagati e dovranno rispondere sulle misure di sicurezza adottate. Non tocca a me giudicare, ma mi sembrano assolutamente non adeguate alla situazione e al numero delle persone presenti in quel momento nel locale”, ha detto ancora il ministro degli Esteri nel suo intervento.

Grande commozione sulla pista dell’aeroporto di Linate

Momenti di grande commozione sulla pista dell’aeroporto di Milano Linate all’arrivo del C-130 proveniente da Sion con a bordo le salme di cinque delle sei vittime italiane della tragedia di Crans-Montana. Quattro le salme che verranno ora trasportate via terra nelle rispettive città di origine: Chiara Costanzo e Achille Barosi a Milano, Giovanni Tamburi a Bologna ed Emanuele Galeppini a Genova. Presenti a Linate anche i presidenti delle Regioni Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna. Il C-130 proseguirà il volo per arrivare nel pomeriggio all’aeroporto di Roma Ciampino per trasportare la salma di Riccardo Minghetti.

Al Niguarda 11 ricoverati, 3 in condizioni critiche

Sono 11 i feriti nella tragedia di Crans-Montana ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano. Quasi tutti i feriti, fa sapere l’ospedale milanese, hanno tra i 15 e i 16 anni, tranne una donna di 29 anni e una donna di 55. L’estensione delle loro ustioni (di secondo e terzo grado) varia dal 10% a oltre il 50%, coinvolge arti, dorso e volto, e per diversi di loro sono presenti danni importanti a livello polmonare causati dalle inalazioni, che richiedono un’assistenza meccanica alla respirazione. Sei pazienti sono ricoverati in Terapia intensiva e sono considerati in condizioni particolarmente serie: necessitano di maggiori cure per il controllo delle infezioni (tipiche in un quadro di gravi ustioni), per il sostegno al funzionamento degli organi e dal punto di vista metabolico. Tre di questi 6 sono considerati in condizioni particolarmente critiche. Tutti i pazienti sono sedati e in prognosi riservata, e, sottolinea il Niguarda, “è prematuro considerarli fuori pericolo”. I percorsi di assistenza clinica e di cure intensive che ciascuno di loro sta affrontando, spiega l’ospedale, “sono lunghi e complessi, e richiederanno come minimo diverse settimane. Le sale operatorie di Niguarda sono costantemente attive per procedere con i diversi interventi chirurgici necessari, mentre è garantito il continuo e costante supporto degli anestesisti e rianimatori. Niguarda rimane a disposizione per prendere in carico un ulteriore paziente attualmente ricoverato a Zurigo, al momento considerato non trasportabile, così come per dare supporto e assistenza ad ulteriori feriti”.