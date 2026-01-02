Strage Crans-Montana, Bertolaso: "Oggi altri 4 pazienti a Milano"

“Stiamo organizzando il rientro di altri italiani” coinvolti nell’incendio di Crans-Montana. Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, in un punto stampa all’ospedale Niguarda di Milano. “Oggi – ha proseguito Bertolaso – dovremmo riuscire a trasferire al nostro ospedale altri 4 giovani, il primo dovrebbe arrivare questa mattina, è un ragazzo di 15 anni che arriva da Berna. Abbiamo problemi con il meteo. Se le condizioni meteo ce lo permetteranno nel pomeriggio arriveranno altri 3 giovani. Complessivamente entro stasera al Niguarda dovremmo avere 7 feriti”.

Altri 6 ricoverati italiani negli ospedali svizzeri “sono stati identificati” ma al momento non sono trasportabili” ha aggiunto Bertolaso.