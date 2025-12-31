Accesso Archivi

Sequestrati 3.500 chili di fuochi d’artificio illegali in provincia di Reggio Calabria, sette denunciati

La Guardia di finanza di Reggio Calabria ha sequestrato circa 3.500 chili di fuochi d’artificio, tra petardi e bombe carta, detenuti e trasportati illegalmente, in parte privi di certificazioni e considerati molto pericolosi. L’operazione ha coinvolto le Compagnie di Palmi e Villa San Giovanni e il Gruppo di Gioia Tauro, nell’ambito di controlli mirati sul territorio. Il materiale è stato trovato in un garage privato, su tre auto e in quattro attività commerciali della fascia tirrenica reggina.

Le località interessate sono Taurianova, Rosarno, Gioia Tauro e Bagnara Calabra. Sette persone sono state individuate come responsabili della detenzione e del trasporto illecito, anche a fini di rivendita. I sequestri sono stati convalidati dai giudici di Reggio Calabria e Palmi, mentre le posizioni restano al vaglio della magistratura.