Macugnaga, incidente in funivia: 3 feriti e 100 persone bloccate in quota

Tre persone sono rimaste ferite e circa un centinaio sono rimaste bloccate in quota sulla funivia sul Passo Moro a Macugnaga (Verbano-Cusio-Ossola). L’allarme è scattato stamani verso le 11.25 quando sono stati allertati i soccorsi che sono tuttora al lavoro. I tre feriti sono stati evacuati con l’elicottero.

Secondo le prime informazioni, bloccati in quota ci sono 94 turisti e cinque dipendenti nella zona del Passo Moro. Le piste da sci sono state chiuse e il servizio di risalita è stato interrotto. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco, impegnati nelle attività di assistenza ed evacuazione. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore. Secondo quanto finora ricostruito, una cabina in arrivo alla stazione, a velocità troppo elevata, avrebbe urtato contro un muro provocando il ferimento di diverse persone. Il contraccolpo ha interessato anche l’altra cabina che arrivava dalla direzione inversa.