Home > Cronaca > Capodanno 2026, il meteo di San Silvestro e 1° gennaio: gelo e schiarite

Un capodanno all’insegna del gelo sull’Italia, ma con ampie schiarite da Nord a Sud. È il meteo previsto per i giorni a cavallo tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, con un’ondata di freddo che è cominciata subito dopo Natale ma che comunque tenderà ad attenuarsi.

Secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, mercoledì 31 dicembre al mattino il cielo sarà prevalentemente nuvoloso, con piogge sui settori tirrenici di Sicilia e Calabria; in serata sono però attese ampie schiarite a eccezione della Sardegna e della Sicilia dove permarranno locali addensamenti; le temperature saranno più miti lungo le coste mentre tenderanno ad abbassarsi nelle aree interne.

Il 1° gennaio possibilità di piogge sparse al Centro Sud

Giovedì 1 gennaio 2026 le minime notturne saranno sotto lo zero al Nord e al Centro, localmente anche al Sud. Il tempo si presenterà variabile, con nuvolosità più diffusa sulle regioni del Centro Sud e la possibilità di deboli piogge sparse. Al Nord il quadro sarà più stabile, anche se non mancheranno banchi di nebbia in pianura e qualche gelata nelle ore notturne. Le temperature si manterranno su valori bassi.

Venerdì 2 e sabato 3 gennaio il tempo si presenterà variabile, con nuvolosità irregolare e piogge sparse sulle regioni del Centro Sud, mentre lungo l’Appennino non si esclude la neve a quote medio basse. Al Nord la situazione sarà più stabile, anche se non mancheranno banchi di nebbia in pianura. Le temperature continueranno a registrare un lieve calo.