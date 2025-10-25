Milano, foglio di via per Mohammad Hannoun: il presidente di Api dovrà lasciare la città per un anno

Foglio di via per un anno con il divieto di entrare a Milano per Mohammad Hannoun, presidente dell’Associazione Palestinesi in Italia. Il dispositivo è stato notificato al presidente di Api alle 16 di oggi pomeriggio una volta sceso nello scalo di Milano Linate dal volo che lo aveva portato nel capoluogo lombardo per una manifestazione. Hannoun, secondo il dispositivo, si dovrà allontanare da Milano e non potrà tornare nel territorio per un anno. Hannoun, architetto e presidente dell’associazione Api, era “attentamente monitorato dalle Autorità competenti”, come aveva chiarito il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi giovedì al Question Time al Senato, per le sue dichiarazioni in occasione della manifestazione a Milano dello scorso 18 ottobre. “Tutte le rivoluzioni del mondo hanno le loro leggi. Chi uccide va ucciso, i collaborazionisti vanno uccisi. Oggi l’Occidente piange questi criminali, dicono che i palestinesi hanno ucciso poveri ragazzi. Ma chi lo dice che sono poveri ragazzi?”, disse Hannoun in quella occasione in merito alle esecuzioni messe in atto da Hamas contro i civili a Gaza dopo il cessate il fuoco.

Api: “Nessun foglio di via ci fermerà”

“Esprimiamo la nostra piena solidarietà al presidente dell’Associazione dei Palestinesi in Italia (API), l’arch. Mohammad Hannoun, colpito oggi da un foglio di via da Milano della durata di un anno. Questo atto, grave e profondamente ingiusto, rappresenta un chiaro tentativo di intimidire chi si espone, con coraggio e coscienza, per difendere la verità e denunciare i crimini contro il popolo palestinese. Non è solo un provvedimento amministrativo: è un segnale politico che punta a reprimere la libertà di espressione e la solidarietà verso chi, da oltre 76 anni, vive sotto occupazione, esilio e apartheid”. Così Api dopo il foglio di via notificato al presidente dell’associazione all’arrivo a Linate. “Colpire Hannoun significa colpire chi, da più di quarant’anni, vive in Italia come parte attiva della comunità, portando avanti la voce dei senza voce, degli oppressi, di chi non ha mai smesso di credere nella giustizia. La sua presenza, la sua parola e il suo impegno sono testimonianze viventi di una storia di resistenza che attraversa frontiere e generazioni”, continua l’associazione. “La nostra voce non si fermerà. Oggi, come sempre, noi denunciamo con fermezza ogni forma di repressione, di censura e di intimidazione. Mohammad Hannoun è ogni persona libera che lotta contro l’ingiustizia. È tutti noi”,

Salvini: “Non c’è spazio per chi istiga odio”

“Bene così. Nessuno spazio a chi istiga all’odio e alla violenza“. Sono le parole del vicepremier Matteo Salvini che commenta sui social la notizia del foglio di via obbligatorio per un anno da Milano per Mohammad Hannoun, presidente dell’associazione Palestinesi in Italia.

Mollicone (Fdi): “Ora l’espulsione”

“Bene il Daspo ad Hannoun da Milano. Il ministro Piantedosi ora consideri l’espulsione. Siamo stati i primi a presentare un’interrogazione urgente su questo soggetto un personaggio che partecipa a comizi e iniziative delle opposizioni e già sanzionato dagli Stati Uniti, come riportato dagli scoop di Giulia Sorrentino su Il Tempo per sapere che cosa abbia fatto in passato in Italia. Quello che è certo è che Hannoun è un filo-terrorista e non può più rimanere sul nostro territorio”. Così il deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone.